Москва, 26 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Беременная женщина должна быть защищена социально с самых ранних сроков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

Ранее патриарх заявлял, что Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования.

«Беременная женщина должна чувствовать себя окруженной вниманием, заботой с того момента, когда в ней появляется новая жизнь. Это вопрос не только особого теплого и деликатного отношения к беременной женщине, но и государственной поддержки», — сказал Кирилл в ходе пленарного заседания XI Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

По его словам, самое важное время для здоровья женщины и плода — это первые три месяца беременности.

«Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх женщина должна получать помощь государства. Поэтому я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска и иные меры», — пояснил патриарх.

В Госдуме ожидают непредсказуемых последствий от вывода абортов из ОМС