Вена, 26 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Поставка Украине тяжелого вооружения заставляет говорить о переходе противостояния Запада и России на новый уровень. Такое мнение высказал глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он отметил, что если раньше на подобных переговорах речь шла о предоставлении лёгкого стрелкового оружия и о контроле за попаданием в зону конфликтов зенитных ракетных комплексов, то теперь эти вопросы «отставлены в сторону».

«Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя вопросы о поставке Украине танков Abrams и Leopard 2 и о том, является ли этот шаг Запада переходом на новый этап противостояния России с НАТО, Гаврилов ответил утвердительно. При этом он отметил, что «ничего хорошего с поставками этих танков и, возможно, поставками самолетов нет», однако и катастрофы в этом он не видит, так как эти поставки не решат ситуации на поле боя.

При этом, как подчеркнул Гаврилов, с расширением помощи НАТО Киеву граница спецоперации также расширяется.

Напомним, накануне сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что решение о передаче Украине танков Leopard 2 ведет напрямую к третьей мировой войне.

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