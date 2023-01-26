Рим, 26 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В шестом пакете военной помощи Италии киевскому режиму не будет артиллерийских систем и наземных средств. Об этом 26 января рассказал итальянский министр обороны Гвидо Крозетто в интервью газете la Stampa.

Mauro Scrobogna/globallookpress.com Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто

«Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством. В том [декрете], что будет принят этим [правительством], не предусмотрено артиллерийское вооружение», — сказал он.

При этом Крозетто указал, что украинская сторона продолжает требовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, и отметил, что конкретное содержание нового пакета военной помощи Италии Киеву своевременно сообщат итальянскому парламенту.

Также глава минобороны Италии добавил, что нет никаких «признаков» того, что в новых итальянских поставках оружия украинской стороне будут наземные системы и артиллерия, как об этом ранее сообщали СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки Западом вооружения киевскому режиму не вынудят Россию отказаться от целей специальной военной операции.