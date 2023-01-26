Ереван, 26 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Ереван получил информацию о том, что власти Азербайджана планируют с помощью блокирования Лачинского коридора добиться полного ухода армян из Нагорного Карабаха. Об этом 26 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном заседании.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«План Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определённой кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней», — сказал Пашинян.

По его мнению, открывая и закрывая Лачинский коридор, азербайджанское руководство якобы собирается сделать так, чтобы в итоге в Нагорном Карабахе совсем не осталось армян.

Напомним, блокирование коридора в Нагорный Карабах длится с 12 декабря 2022 года. Протестующие из Азербайджана называют себя экоактивистами и заявляют, что выступают в защиту природы. Им доставили из Баку палатки и обеспечивают питанием, чтобы блокада не прерывалась.