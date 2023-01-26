Москва, 26 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Киевские власти и их западные покровители предпринимают попытки использовать Украинскую православную церковь для разжигания русско-украинской вражды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Максим Блинов/ РИА Новости Патриарх Кирилл

«Глубокую скорбь и праведное негодование вызывают попытки нынешних киевских властей и их покровителей за рубежом использовать Украинскую православную церковь в качестве орудия для разжигания русско-украинской вражды», — сказал патриарх в ходе пленарного заседания XI Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Кирилл заявил, что убежден в том, что примирение в будущем невозможно без независимой от политической конъектуры украинской православной церкви.

«Именно поэтому такую ненависть она вызывает у нынешних архитекторов мировых конфликтов, незаинтересованных в том, чтобы наши народы жили в благополучии и мире. В настоящее время украинская церковь подвергается беспрецедентным преследованиям со стороны государственной власти. Эти гонения сопоставимы по своему размаху и цинизму разве что с гонениями за веру в веке ХХ в нашей стране», — добавил он.