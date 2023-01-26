Москва, 26 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В текущем году Роструд планирует провести около 980 проверок, что более чем в шесть раз меньше, чем два года назад. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

Алексей Майшев/РИА Новости Руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Михаил Иванков

«В 2023 году количество плановых проверок Роструда достигнет минимума», ― указали в ведомстве.

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Для сравнения: в 2021 году инспекции труда провели порядка 6,5 тыс. плановых контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 ― около 1,2 тысячи.

Отмечается, что в настоящее время акцент сделан на профилактических мероприятиях. Так, большинство плановых проверок, которые проводились раньше, сегодня заменены на профвизиты.

«В ходе таких мероприятий никакие меры инспекторского реагирования в отношении работодателя не применяются. По его итогам нет штрафов, нет протоколов», ― пояснили в Роструде.

Как указал руководитель федеральной службы Михаил Иванков, задача государственного инспектора труда ― не наказать работодателя, а помочь разобраться в трудностях трудового законодательства, выявить риски возможных нарушений и, в случае их обнаружения, помочь устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Роструд не проводил плановых проверок бизнеса. Такое решение принято в соответствии с постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336 в целях снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.