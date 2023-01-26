Москва, 26 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл убежден, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции нуждаются в духовной помощи и назидании, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Понятен страх смерти, думаю, многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уехали по разным мотивам. Поэтому было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех», — заявил патриарх Кирилл.

«Некоторые удивлены массовыми отъездами, но должно ли это нас удивлять, ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично. Мы должны задуматься о системах воспитания и образования, которые, по крайней мере, часть нашей молодежи превращают во внутреннюю иммиграцию», — добавил он.