Москва, 26 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Ввиду того, что глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнил предвыборное обещание, данное им жителям Украины, прекратить конфликт в Донбассе и сам в это же время готовился начать войну с Россией, он давно перестал быть для президента РФ Владимира Путина возможным собеседником. Об этом 26 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, в Москве помнят предвыборные обещания Зеленского жителям Украины, которые можно напомнить и голосовавшим за него в этой стране.

«Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссии — прим. ред.) для президента Путина», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встречи с главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин (ФЕОР) РФ Александром Бородой проведёт 26 января, в канун Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, президент России Владимир Путин.