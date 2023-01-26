Москва, 26 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Известие о перевалке Россией рекордных объёмов нефти сорта Urals по морю не может считаться свидетельством того, что политика потолка цен на российскую нефть из-за введенного Западом потолка цен потерпела фиаско, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 января заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин:

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я не могу согласиться с тем, что такая статистика свидетельствует о том, что политика потолка цен на российскую нефть потерпела фиаско. Перевалка — это попытка торговцев на мировом рынке подстроиться под потолок. В чем смысл? Пусть на рынке есть российская нефть, которая продается ниже этого потолка. Но напрямую контракт заключить нельзя, потому что есть запрет с российской стороны. Соответственно, заключается контракт на покупку, тут же на судне идет перевалка, и дальше на судно с этой нефтью уже не распространяются требования по запретам на все эти потолки, указания в контрактах и так далее. И дальше можно делать что угодно».

По словам эксперта, это хитрая схема, которая позволяет поставлять нефть, с одной стороны, без потолка, а с другой стороны — с потолком и соблюсти все условия страхования.

«А с другой стороны, это пример того, что мы много лет наблюдали с другой нефтью, с 2022 года наблюдаем с российской. Это пример всех этих «серых схем» по обезличиванию нефти, когда российская нефть по бумагам на какие-то рынки не поступает, а по факту ее с удовольствием берут и закрывают глаза на всё. Потому что экономически потребители и игроки на рынке понимают, что такие поставки привлекательны. Естественно, они их используют. И такие серые схемы в 2022 году стали еще более популярными. Прежде они в большей степени относились к Ирану или к Венесуэле. А теперь они распространились на куда больший объем, в них вовлечены куда больше игроков и в целом эти серые схемы становятся едва ли элементом глобального бизнеса», — пояснил Вячеслав Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что переброска нефти Urals в условиях введенного Западом потолка цен на российское топливо должна помочь Москве снизить расходы на страхование перевозимого сырья, сообщило агентство Bloomberg.

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Беседовал Кирилл Луцюк