Москва, 26 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Примет ли президент России Владимир Путин участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве, пока неизвестно. О поездке главы государства станет известно позже, когда будут уточнены его планы. Так прокомментировал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предстоящее на следующей неделе событие.

Кирилл Брага/РИА Новости Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде

«Сообщим после того, как планы будут уточнены», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может приехать в Волгоград по случаю празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Приезд главы государства ожидается 2 февраля. В этот день в городе будет проходить праздничный парад с участием военных, региональных подразделений МВД, МЧС, кадетов.

На главной площади уже монтируют трибуны. На набережной устанавливают огромный экран, где будут транслироваться видеокадры и фотографии героев Сталинградской битвы. Основными местами празднования также станут железнодорожный вокзал Волгоград-1, центральная набережная, площадь Павших борцов.