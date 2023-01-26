Москва, 26 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 26 января подтвердил, что исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг встречался с Владимиром Путиным после начала СВО.

Алексей Дружинин/РИА Новости Маттиас Варниг

«Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, что Маттиас Варниг в интервью немецкой газете Die Zeit рассказал, что после начала СВО встречался с Владимиром Путиным и спрашивал о целях России в зоне спецоперации.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял о технически возможном ремонте «Северных потоков», но отметил, что для восстановительных работ потребуются огромные деньги.