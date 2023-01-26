Вашингтон, 26 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Поставка киевскому режиму американских истребителей F-15 и F-16 в настоящее время не имеет смысла из-за отсутствия на Украине взлетно-посадочных полос необходимого качества. Об этом говорится в опубликованной 26 января статье газеты Politico под заголовком «Логистический кошмар».

U. S. Department of Defense Истребитель F-16

Отмечается, что нужные площадки несложно построить, но российская сторона их быстро обнаружит и без труда повредит. Старший научный сотрудник по авиации британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк сказал журналистам, что лучше было бы отправить на Украину самолёты F-18 или шведские Gripens, но они в дефиците.

«Другие боевые самолёты, такие как Rafales французского производства, требуют значительного числа западных гражданских лиц на земле для ремонта самолётов и подготовки их к полётам. Эти люди автоматически станут мишенями для атак», — отметили в издании.

При этом неназванный чиновник сказал журналистам, что сначала многие заявляли о необходимости обслуживания натовскими офицерами комплексов Patriot, тем не менее, их поставили Киеву.

Стоит отметить, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулёв отметил, что, судя по заявлениям в США, Германии, Франции и других странах, киевскому режиму в общей сложности планируется поставить около 150 танков западного образца.