Москва, 26 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Москве всё, что делает Запад, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт на Украине. Так прокомментировал 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос журналистов о заявлении главы США Джо Байдена, что отправка американских танков Abrams направлена не на борьбу с РФ, а на борьбу за свободу.

Владимир Астапкович/РИА Новости Дмитрий Песков

По словам Пескова, из европейских столиц, из США постоянно звучат заявления, что поставки различных систем вооружения на Украине, в том числе танков, не означает вовлеченность этих стран, альянса, в боевые действия.

«Мы с этим категорически не согласны», — сказал Песков, добавив, что вовлеченность вышеупомянутых стран в конфликт растет.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о «множестве проблем», характерных для американского танка Abrams.