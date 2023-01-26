Москва, 26 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В российском руководстве не рассматривают к настоящему моменту вопрос об изменении статуса спецоперации, сообщил 26 января журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий РФ

Комментируя предложение депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине на фоне решения НАТО поставить Киеву бронетехнику, Песков сказал:

«На повестке дня у нас нет такой темы. Лучше детали уточнить у господина Шеремета».

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Напомним, США пообещали поставить Киеву танки Abrams, Германия — танки Leopard. После этого из Киева прозвучали угрозы «пойти на Крым» с этими новыми вооружениями.