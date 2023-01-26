Москва, 26 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин (ФЕОР) РФ Александром Бородой проведёт 26 января в канун Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, президент России Владимир Путин. Об этом 26 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Главный раввин России Берл Лазар

«Череда рабочих встреч и совещаний. Помимо других, сегодня у президента будут Берл Лазар и Александр Борода. Собственно, сегодня они придут к нему по случаю Дня памяти Холокоста и годовщины освобождения Красной армией Освенцима», — сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что эти даты в России являются священными, и добавил, что глава российского государства на достаточно регулярной основе проводит встречи с Лазаром и Бородой, в ходе которых ведётся обсуждение связанных с жизнью еврейской общины вопросов, а также происходит обмен мнениями по проблемам международного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в феврале проведёт встречу с лидерами думских фракций.