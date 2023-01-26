Ростов-на-Дону, 26 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В ряде городов Ростовской области, в частности, Шахтах, Каменке-Шахтинском и Белой Калитве, по всем каналам 25 января показали обращение лидера киевского режима Владимира Зеленского. Как заявил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин, это произошло из-за хакерской атаки.

President Of Ukraine/globallookpress.com Владимир Зеленский

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«Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров», ― пояснил Тюрин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января лидер киевского режима Владимир Зеленский появился на экранах телевизоров жителей Белгородской области. Его выступление транслировалось на нескольких федеральных каналах, затем телесигнал пропал. В правительстве Белгородской области пояснили, что это стало возможным из-за «несанкционированной замены телесигнала».

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Аналогичная ситуация произошла и в Крыму. Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков объяснил произошедшее взломом и возложил ответственность за инцидент на руководство США и украинских хакеров.