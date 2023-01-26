Киев, 26 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он, оказывается, не понимает, кто в России принимает решения по украинскому конфликту, а Путин после начала российской специальной военной операции стал «никем».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Судя по тому, что совсем недавно (на «украинском завтраке» в Давосе — прим. ИА REGNUM) Зеленский в принципе начал сомневаться в существовании Путина, мир ждёт ещё немало противоречивых и странных заявлений.

Владимир Зеленский своим сомнением в существование настоящего Владимира Путина пытается отвлечь внимание от происходящего на Украине, сообщила РИАМО политолог Наталия Елисеева:

«Это не троллинг, на самом деле. Это попытка сместить вектор внимания с происходящего, потому что на Украине вертолеты падают, чиновники гибнут и вообще ситуация складывается своеобразная».

По словам эксперта, таким образом Зеленский заявляет, что переговоров не будет. Когда все адекватные и неадекватные аргументы исчерпаны, в ход часто идут подобные высказывания.

«Это какая-то новая мода — допускать до мероприятий в Давосе снюхавшихся маргиналов в состоянии наркотического опьянения? Никто не спорит, что Зеленский и ранее не отличался адекватностью, но его пассаж о том, что он отказывается от переговоров с Владимиром Путиным, поскольку якобы «не уверен, жив ли российский лидер» — уже совсем за гранью», — иронизирует автор канала kremlinprachka.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время недавней пресс-конференции. По его словам, украинский президент запретил на законодательном уровне начинать переговоры с Россией. Москва, по словам главы МИД РФ, заинтересована в диалоге с Западом, но оттуда предложений по решению украинского вопроса не поступало.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине ради собственной финансовой выгоды, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

О том, что Киев пойдет на переговоры, заговорили даже украинские эксперты. «Соледар утрачен, так же, как Соль и, видимо, Клещеевка. Бои идут вокруг Бахмута, и там удавка потихоньку сжимается. Даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери там украинской армии 200-ми и 300-ми исчисляются трехзначным числом в день. Что будет дальше? А дальше Зеленский согласится на переговоры», — отметил украинский политолог Олег Соскин.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нет никаких условий для таких переговоров ни де-факто, ни де-юре. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что мирные переговоры с Украиной возможны при условии выполнения всех требований, которые ставились в начале специальной военной операции (СВО), и признания киевскими властями новых реалий в виде воссоединения четырех регионов с Россией.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Дмитрий Песков

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Реалии таковы, что российские войска перешли в наступление на донецком и запорожском направлениях и к 26 января прорвали одну из основных линий обороны противника, войдя в Угледар (ДНР).

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Зеленскому неинтересно встречаться и вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, глава киевского режима заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, после начала спецоперации РФ на Украине, президент России стал для него «никем».

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