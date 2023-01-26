Варшава, 26 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом в четверг, 26 января, сообщает издание Dziennik gazeta prawna.

IMAGO. Björn Trotzki/globallookpress.com Истребитель МиГ-29

По информации источника, власти Польши после долгой дискуссии не смогли договориться с НАТО о количестве самолетов для Киева. Таким образом, было принято решение передать Украине истребители МиГ-29 в разобранном состоянии под предлогом поставки запчастей.

«Фюзеляж и крылья — это ведь тоже запасные части», — заявили изданию в правительстве Польши

В среду, 25 января, министерство обороны Словакии заявило о готовности передать киевскому режиму свои истребители МиГ-29, а также списанные и выведенные из обращения летательные аппараты.