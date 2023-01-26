Москва, 26 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук намерен создать новое общественно-политическое движение, которое будет призвано показать неправоту антироссийских взглядов главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом украинский политик рассказал 26 января в интервью RT.

Стрингер/РИА Новости Виктор Медведчук

По словам Медведчука, глава режима Киева считает, что народ Украины согласен с его заявлениями о якобы «необходимости» уничтожения России и помощи западных стран в этом, в то время как сам глава политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ уверен, что это совершенно не так.

«Когда мы объединим этих людей и узнаем их позицию, — а я почему-то уверен, что эта позиция против власти и против Зеленского, — это уже будет совершенно другое. Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача», — сказал он.

При этом Медведчук уточнил, что направления деятельности этого нового движения и его представителя должны определить «миллионы людей, которые находятся в России, на Украине, в Европе», и которые не согласны с политикой Зеленского.

Также он отметил, что таких людей необходимо объединить общими идеям и «общим представительством», и только после этого можно начинать обсуждение будущего жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что у него имеются дальнейшие планы, о которых он собирается объявить, когда для этого придёт время.