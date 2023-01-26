Ньон, Швейцария, 26 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) примет участие в голосовании на выборах президента УЕФА 5 апреля. Об этом 26 января сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, выборы состоятся на 47-м конгрессе Европейского футбольного союза. Отмечается, что отстранение России от еврокубков и международных турниров не имеет никакого значения.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Напомним, что на пост президента Союза Европейских Футбольных Ассоциаций претендует словенец Александер Чеферин, являющийся единственным кандидатом и действующим руководителем организации.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести матч за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины (Греция) в связи с политической ситуацией.