Одесса, Украина, 26 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Два объекта критической энергетической инфраструктуры в захваченной режимом Киева Одесской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 26 января сообщил глава прокиевской администрации региона Юрий Крук, его слова приводит ряд украинских телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Уже есть информация про повреждения два объекта критической энергетической структуры в Одесской области», — сказал он.

Также Крук уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и добавил, что в небе над регионом работает система ПВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт взрыва на одном из объектов в захваченной режимом Киева Винницкой области подтвердил прокиевский губернатор региона Сергей Борзов.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.