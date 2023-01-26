В Одесской области взрывами повреждены два объекта энергоструктуры
В Одесской области из-за взрывов повреждены два объекта критической энергоструктуры
Одесса, Украина, 26 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Два объекта критической энергетической инфраструктуры в захваченной режимом Киева Одесской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 26 января сообщил глава прокиевской администрации региона Юрий Крук, его слова приводит ряд украинских телеграм-каналов.
«Уже есть информация про повреждения два объекта критической энергетической структуры в Одесской области», — сказал он.
Также Крук уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и добавил, что в небе над регионом работает система ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт взрыва на одном из объектов в захваченной режимом Киева Винницкой области подтвердил прокиевский губернатор региона Сергей Борзов.
Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.