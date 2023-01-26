Минск, 26 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В рамках летно-тактического учения российских и белорусских вооруженных сил отрабатывается перебазирование авиации на оперативные аэродромы, в том числе на территории РФ, сообщает 26 января пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

Уточняется, что идет отработка перебазирования воздушных эшелонов подразделений России и Белоруссии на аэродромы, расположенные на территории РФ. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил ПВО. На полигоне Брестский вертолетные экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил спецопераций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны Белоруссии рассказало о проведении мероприятия слаживания региональной группировки белорусских войск.