Москва, 26 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В России предложили запретить добывать криптовалюту в жилых домах. Как сообщает газета «Известия», такую рекомендацию в правительство России направила комиссия по энергетике Госсовета.

Александр Рюмин/ТАСС Майнинг

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Авторы инициативы пояснили: контроль в сфере майнинга необходим для предотвращения пожаров. Отмечается, что в настоящее время эта деятельность никак не регулируется, что чревато обесточиванием объектов из-за перегрузки электросетей.

Согласно документу, предлагается запретить эту деятельность в энергодефицитных регионах, среди которых Московский регион, Краснодарский край и Адыгея. Также планируется наделить субъекты России полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах в Госдуму парламентарии во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым (СРЗП) внесли в ноябре 2022 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный российским правительством.

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В декабре глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что рассмотрение законопроекта о майнинге криптовалют в Госдуме было приостановлено из-за критики со стороны определённых организаций.