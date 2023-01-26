Кемерово, 26 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летием со дня формирования региона.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Поздравляю вас с 80-летием образования Кемеровской области. Благодаря вашей энергии, творческому созидательному труду… Кузбасс по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров страны», — говорится в поздравлении, опубликованном 26 января на официальном сайте Кремля.

Также Путин отметил, что жители Кемеровской области (Кузбасса) «всегда отличались настоящим сибирским характером, упорством и широтой души».

Напомним, что Кемеровская область образована 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР выделением из Новосибирской области. На момент 2022 года население региона составляет 2,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что 21 января на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области погиб турист в связи с полученными травмами, несовместимыми с жизнью.