Киев, 26 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В Запорожье (находится под контролем Киева) прогремел взрыв, сообщает 26 января телеграм-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

Ukrainian President’s Office/globallookpress.com Взрывы на территории Украины

Уточняется, что по одному из объектов был нанесён удар. Над местом прилёта образовался столб дыма.

В пригороде Запорожья Вольнянске слышны громкие взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

«По заявлениям представителей режима Зеленского, работает ПВО», — уточняет Рогов.