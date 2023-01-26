Винница, Украина, 26 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Факт взрыва на одном из объектов в захваченной режимом Киева Винницкой области подтвердил прокиевский губернатор региона Сергей Борзов. Он написал об этом 26 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам Борзова, в регионе прогремел взрыв на одном из объектов. При этом он уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на фоне сообщений о взрывах в ряде захваченных режимом Киева областях Украины пресс-служба компании «Украинские железные дороги» сообщила о задержках в движении поездов.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.