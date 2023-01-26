Москва, 26 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) вместе с Минобороны разработала концепцию обеспечения правового статуса военных священников, документ предполагает установление льгот. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Валерий Мельников/РИА Новости Военный священник Петр Гриценко (слева) во время крещенского богослужения на позициях танкистов в ЛНР

Проект концепции «по ходатайству Святейшего Патриарха рассмотрен президентом РФ, и на соответствующем ходатайстве святейшего наложена резолюция о необходимости проработать с заинтересованными ведомствами проект и поддержать — поддержать, а не рассмотреть», подчеркнула Чернега в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Согласно документу, «священнослужителям, а также членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членам их семей».

Комментируя предложение, депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») выразила убеждение, что меры поддержки следует принимать как можно быстрее.

Изучить вопрос о введении мер поддержки семей священников, которые участвуют в специальной военной операции, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Каждый православный приход должен сподвигнуть прихожан на помощь участникам специальной военной операции, на сбор вещей и продуктов питания. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на братской трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня.