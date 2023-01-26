Москва, 26 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. 3 января в одной из московских квартир было обнаружено тело 34-летней ведущей «Русского радио». В квартире, где нашли убитую, находился и ее молодой человек. Им оказался 33-летний бизнесмен Владимир Маклаков. Бизнесмена задержали по подозрению в убийстве, и он не стал отрицать содеянного и во всем сознался.

Цитата из видео: «34-летнюю ведущую «Русского Радио» Анну Азовскую нашли зарезанной в московской квартире» Анна Саблина

В 2021 года Маклаков познакомился с ведущей «Русского радио Вологда» Анной Саблиной, которая работала под псевдонимом Азовская. Бизнесмен сдавал квартиру ей и её молодому человеку Василию Соловьеву, который был генеральным директором и главным редактором «Авторадио-Вологда», «Русское радио-Вологда» и «Авторадио-Череповец». Но летом Соловьев скончался от коронавируса, и Маклаков стал ухаживать за ведущей. У них завязались отношения.

31 декабря 2022 пара приехала в Москву чтобы отметить Новый год вместе. Но праздник пошёл не по плану. 3 января в квартире на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе у Владимира и Анны произошёл конфликт. Соседи не смогли игнорировать ругань из-за стены и вызвали полицию. Но дверь в квартиру никто не открывал, правоохранителям пришлось её взламывать. Войдя в жилище они обнаружили окровавленное тело девушки, которая не подавала признаков жизни и Владимира Маклакова. Мужчину задержали по подозрению в убийстве и отправили в СИЗО. 25 января из уголовного дела выделили новый материал и возбудили ещё одно уголовное дело.

«Примерно в 7 часов 50 минут 03 января 2023, находясь в квартире по адресу улица Полины Осипенко, 33-летний гражданин не выполнил требования сотрудников полиции бросить… [холодное оружие] хозяйственно-бытового назначения на пол, размахивал им, высказал угрозы его применения в отношении двух полицейских и оперуполномоченного отделения уголовного розыска Отдела МВД России по Хорошевскому району, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и безопасности вверенных им территорий обслуживания», — сообщил источник ИА REGNUM в полиции.

На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».