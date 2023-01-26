Киев, 26 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. На фоне сообщений о взрывах в ряде захваченных режимом Киева областях Украины пресс-служба компании «Украинские железные дороги» сообщила 26 января в своём телеграм-канале о задержках в движении поездов.

Vyacheslav Madiyevskyy/globallookpress.com Украинские железные дороги

«Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов [«Украинских железных дорог»] задерживаются на 30 минут и более», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задерживаются поезда, следующие из Ивано-Франковск в Киев и из Киева во Львов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава прокиевской администрации Кировоградской области Андрей Райкович написал, что превентивное отключение электроэнергии было осуществлено в западной части региона и отдельных микрорайонах Кировограда после того, как на всей захваченной режимом Киева части Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.