Ташкент, 26 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В настоящее время Узбекистан ведёт работу по проработке многостороннего соглашения по газу с Россией. Об этом 26 января заявил вице-спикер законодательной палаты страны Алишер Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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Он также сообщил, что обсудил с министрами энергетики и иностранных дел Узбекистана детали дорожной карты, подписанной с Газпромом.

«Эти люди делают серьёзную и полезную работу в интересах нашей страны в сложное время», ― указал Кадыров в сообщении в телеграм-канале, подчеркнув, что эта работа не вредит национальным интересам Узбекистана, «а приносит только пользу».

Вице-спикер пообещал предоставить подробную информацию после того, как это многостороннее соглашение будет доработано.

«Это деловой этикет, а не секрет», ― отметил Кадыров.

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Напомним, дорожная карта по сотрудничеству в газовой отрасли была подписана 24 января в ходе рабочей встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия ― Центр» через территорию Казахстана, при этом страна сохранит права собственности на свою газотранспортную систему при поставках газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, о предложении создать «тройственный газовый союз» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 28 ноября 2022 года на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом он отметил, что инициатива исходила от российского президента Владимира Путина.

Предложение России создать «тройственный газовый союз» не устроило Узбекистан. При этом, как заявил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, Ташкент готов заключать с Москвой коммерческие контракты по газу.

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Позднее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Казахстан и Узбекистан готовы обсудить с Россией условия газового союза.