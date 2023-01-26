Париж, 19 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Франции готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. Об этом 19 марта заявил начальник штаба французских сухопутных войск генерал Пьер Шилль в интервью газете Le Monde.

Moritz Frankenberg/Global Look Press

«Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым жёстким сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», — сказал он, комментируя слова президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.

Генерал отметил, что задачей военных является изменение тенденций после демонстрации силы и сдерживание «нападения на Францию».

Шилль уточнил, что французские власти в вопросах обороны опираются на ядерный арсенал и «тренированную армию», которую возможно совместить с армиями союзников, и в первую очередь в Европе.

По утверждению начальника штаба, Франция в состоянии дислоцировать 20 тысяч военных за 30 дней и командовать силами до 60 тысяч военных, в том числе союзными силами. В её составе насчитывается 121 тысяча военнослужащих и можно призвать ещё 24 тысячи резервистов, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможность отправки войск НАТО в зону конфликта на Украине из-за военных провалов ВСУ. По словам главы государства, французские власти приложат все усилия, чтобы не допустить победы Москвы в конфликте с Киевом.

Израильская газета The Jerusalem Post написала, что лидеры стран ЕС могли в узком кругу обсуждать отправку войск на Украину на фоне грозящего ВСУ поражения в зоне СВО. Отмечалось, что заявления французского лидера на эту тему могли быть преднамеренным вбросом для того, чтобы узнать реакцию на такой вариант развития событий или усилить давление на США для выделения помощи Киеву.

Издание Business Insider 19 марта написало, что западные военные не способны вести такие сложные боестолкновения, какие сейчас ведутся на территории Украины. Подполковник американской армии в отставке Алекс Вершинин отметил, что армии стран — участниц НАТО предпочитают короткие и маневренные столкновения и стараются избегать затяжных конфликтов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля заявил, комментируя прозвучавшие на Западе предложения об отправке войск НАТО в зону конфликта на Украине, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.