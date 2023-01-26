Москва, 26 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. К весне Украине поставят порядка 150-и танков и недооценивать угрозу не следует, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com Госдума России

«Я посчитал, что к весне Украине поставят порядка 150-ти танков. Не надо к этому относиться несерьёзно, любое оружие, даже если это рогатка, направлено на уничтожение наших воинов», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Если брать отдельно образцы танков «Леопард» любой модификации кроме А7, то они по техническим характеристикам сопоставимы с нашими Т-90, указал парламентарий.

По его словам, единственное преимущество, которое есть у западных танков, это возможность работать в сетецентрической системе, то есть он видит за горизонт.

«В прицел он видит своими глазами, а в мониторе передаются цели, которые находятся вне зоны видимости, в этом их плюс», — добавил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуацию с поставками танков лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал «мыльной оперой» и назвал решение канцлера Германии Олафа Шольца трусливым и бессмысленным.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с заявлением о необходимости поставок истребителей, а также дальнобойных ракет для артиллерии.