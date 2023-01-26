Киев, 26 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Превентивное отключение электроэнергии было осуществлено в западной части Кировоградской области и отдельных микрорайонах Кировограда после того, как на всей захваченной режимом Киева части Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 26 января сообщил глава прокиевской администрации региона Андрей Райкович в своем телеграм-канале.

Sergei Chuzavkov/globallookpress.com Отключение электроэнергии на территории Украины

«Из-за угрозы ракетных ударов энергетики отключили западную часть Кировоградщины и отдельные микрорайоны областного центра. Прошу отнестись с пониманием — это меры предупреждения!», — написал он в своём сообщении.

Также Райкович уточнил, что ранее введённый на территории области режим воздушной тревоги продолжает действовать.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что на территории Киевской области прогремели взрывы, один из которых, возможно, произошёл на Киевской ГАЭС.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.