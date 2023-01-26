Варшава, 26 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Первые американские танки Abrams Варшава получит весной этого года, сообщил 26 января министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Staff Sgt. Austin Berner/globallookpress.com M1A2 Abrams

«Пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении», — пояснил Мариуш Блащак, добавив, что американские танки восполнят потери после поставок Киеву танков Т-72.

Польский министр уточнил, что всего в 2023 году Польша получит 58 танков Abrams. Со слов министра, новые американские танки Польша получит только к концу 2024 года.

Польша ранее подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams и дополнительно купила еще 116.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша потребовала от Европейского союза компенсации стоимости танков, переданных Киеву.

Читайте также: Польша потребует от ЕС компенсации за переданные Киеву танки