Вена, 26 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Поставки Западом вооружения киевскому режиму не вынудят Россию отказаться от целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Дипломат пояснил, что западные поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Гаврилов заявил, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, что Москва готова предпринять жёсткие ответные меры в случае западных поставок Киеву вооружений для нанесения ударов по российским городам.

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