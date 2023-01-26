Луганск, 26 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Тайник с зарубежным оружием для украинских диверсантов нашли на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудники органов безопасности и МВД региона. Об этом 26 января рассказали в силовых структурах ЛНР.

Министерство государственной безопасности ЛНР/ТАСС Оружейный схрон украинских диверсантов в Луганске

«Органами безопасности республики совместно с МВД обнаружен схрон с иностранным вооружением для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС.

Кроме того, он уточнил, что в обнаруженном тайнике были найдены иностранные патроны разного калибра, а также гранатомёты шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним.

При этом представитель силовых структур республики добавил, что не подлежащее изъятию оружие было уничтожено на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа электротранспорта была остановлена в ряде украинских городов.