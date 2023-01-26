Одесса, Украина, 26 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Одессе 26 января снова прогремели взрывы, сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Кроме того, по непроверенным данным, после взрыва в Малиновском районе города прекратилось водоснабжение. Также появилась неподтверждённая информация о поражении объекта критической инфраструктуры.

Очевидцы в Одесской области сообщают о взрывах и отключениях электроснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Одессе.

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