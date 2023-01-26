Москва, 26 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Вечером 23 января около одного из подъездов на севере Москвы было обнаружено тело 56-летнего Дмитрия Курилова. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчина проживал на седьмом этаже дома. Погибший был известным сценаристом и бывшим редактором «Аншлага».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Спустя сутки после смерти следователи инициировали проверку по статье «Доведение до самоубийства».

«Пока это только проверка. Конкретных подозреваемых у следствия сейчас нет, поэтому сейчас проверяются все обстоятельства и связи погибшего за последнее время», — сообщил ИА REGNUM источник.

Дмитрий Курилов родился в Костроме 23 августа 1966 года. После окончания курсов сценаристов и режиссеров при Госкино Дмитрий почти сразу же приступил к работе. Начиная с 1999 года, он принял участие в почти полусотне проектов, среди которых были сериалы, фильмы, а также документальные передачи для телевидения. В послужном списке Курилова сценарии к «Возвращению Мухтара», «Полицейскому участку» и многих других. Одним из самых знаковых сериалов, к которому сценарист приложил руку, стала адаптация шведско-датского детективного сериала «Мост», роли в котором исполнили Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте. В последние годы работал над сериалом «Приставы», где одну из своих последних на данный момент ролей исполнила Анастасия Заворотнюк. Помимо кино в конце девяностых и начале нулевых Дмитрий Курилов был редактором «Аншлага».