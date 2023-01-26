Ереван, 26 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек в Нагорном Карабахе не могут обучаться из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора и газоснабжения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Около 6 тыс. воспитанников дошкольных учреждений Нагорного Карабаха, около 19 тыс. учащихся общеобразовательных школ, 6,8 тыс. студентов высших учебных заведений лишены одного из важнейших прав XXI века — права на образование…» — уточнил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что на этот раз причиной того, что детские сады, школы и университеты в Нагорном Карабахе уже месяц закрыты и не работают, стало закрытие Азербайджаном гуманитарного Лачинского коридора, а также питающего Нагорный Карабах газопровода.

«Своими провокационными действиями Азербайджан стремится спровоцировать новую войну в регионе», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян призвал Баку к политическим переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе.