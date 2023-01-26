Страсбург, Франция, 26 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. По мнению немецкого политика, главы самой крупной в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, Евросоюзу из-за ситуации на территории Украины нужна «своего рода военная экономика». Он заявил об этом 26 января в интервью медиагруппе Funke.

Philipp von Ditfurth/globallookpress.com Манфред Вебер

«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», — сказал он.

Также Вебер отметил, что, как он считает, в данный момент страны Европы не могут в течение быстрого времени обеспечить необходимое оружие ни для своей обороны, ни для киевского режима. В связи с этим, глава ЕНП указал на необходимость «новых путей» для стран ЕС по наращиванию мощностей для производства вооружений и боеприпасов.

При этом он добавил, что разочарован состоявшимися в минувшие выходные переговорами канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, так как по их окончании не прозвучало «ничего конкретного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что пора планировать «послевоенный порядок» на Украине, раскритиковали читатели The Washington Post.