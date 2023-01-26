Вашингтон, 26 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. После решения о выделении танков киевским властям на Западе началась дискуссия о поставках Украине истребителей. Американское издание Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники приводит довод о «красных линиях» в вопросе вооружений для киевского режима, которые постоянно сдвигаются (как это было с поставками американских реактивных систем залпового огня HIMARS и танками).

Carsten Rehder/globallookpress.com Истребитель «Торнадо»

«Следующим естественным шагом будут истребители», — сказал один из высокопоставленных дипломатов. О том, что США обсуждают с Украиной все потребности в поставках вооружений, подтвердили в Белом доме.

Поставки Западом танков и даже самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте и не вынудят РФ отказаться от целей спецоперации, считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Напомним, после того как западные страны объявили о поставках Киеву танков, Зеленский заявил, что, помимо танков, Украине необходимо получить от Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. За что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Зеленского безумцем: «Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!».

Oliver Contreras / Pool via CNP/AdMedia/globallookpress.com Владимир Зеленский

Читайте также: Во Франции назвали Зеленского безумцем за призыв поставить самолеты

Советник министра обороны киевского режима Юрий Сак выразил мнение, что киевский режим может рассчитывать на получение любого вооружения, за исключением ядерного.

Читайте также: В Киеве заявили о планах убедить Запад в поставке истребителей

Германия могла бы помочь с истребителями «Торнадо» или «Еврофайтер», считает замглавы МИД Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник:

«Нам нужны боевые корабли, чтобы можно было защитить берег, у нас очень длинный берег. Нам также нужны подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с моря в Черном море».

Michael Kappeler/ dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

Читайте также: Глава МИД Украины заявил о возможных поставках Киеву истребителей F-16

В свете дискуссии о возможных поставках самолетов на Украину компания Lockheed Martin собирается нарастить производство F-16 на заводе в Гринвилле. Это даст возможность пополнить запасы любой страны, которая выберет передать свои истребители третьей стороне в рамках помощи в текущем конфликте.

В то же время ряд западных государств опасаются, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Более 1500 протестующих против поставок оружия на Украину дошли до ратуши на Мариенплаце в центре Мюнхена. Граждане страны понимают, что сегодня немецкие танки поедут на Украину, а завтра русские могут двинуться уже на Берлин, чем обычно это заканчивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что киевские власти инициировали обсуждение плана о передаче ВСУ современных истребителей стран НАТО, известило американское издание Politico. Со ссылкой на одного из европейских дипломатов отмечается, что участницы НАТО из Прибалтики больше всех поддерживают такой план.

Читайте также: В странах Европы начали обсуждение передачи Украине истребителей