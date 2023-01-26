В Кривом Роге, Одессе и Николаеве остановили электротранспорт
Одесса, Украина, 26 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Работа электротранспорта остановлена в ряде украинских городов, сообщают 26 января местные паблики.
Viacheslav Onyshchenko/globallookpress.com
Одесса
Очевидцы сообщают, что электротранспорт остановил работу в Николаеве, аналогичная информация поступает из Одессы.
Кроме того, о прекращении движения трамваев в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) сообщил в своём телеграм-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении работы метро в Киеве. В ряде украинских городов прогремели взрывы, как утверждают местные источники.
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