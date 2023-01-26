Одесса, Украина, 26 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Работа электротранспорта остановлена в ряде украинских городов, сообщают 26 января местные паблики.

Viacheslav Onyshchenko/globallookpress.com Одесса

Очевидцы сообщают, что электротранспорт остановил работу в Николаеве, аналогичная информация поступает из Одессы.

Кроме того, о прекращении движения трамваев в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) сообщил в своём телеграм-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении работы метро в Киеве. В ряде украинских городов прогремели взрывы, как утверждают местные источники.

Читайте также: В Киеве образовались очереди к маршруткам после остановки метро