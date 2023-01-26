Волгоград, 26 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Волгограде 15-летнего подростка заподозрили в убийстве матери, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Zamir Usmanov/globallookpress.com Следственный комитет РФ

Предположительно, подросток, который сам вызвал полицию, подозревается в жестоком убийстве своей матери. Тело 42-летней женщины обнаружили в квартире. Вызвав полицию, подозреваемый сообщил, что обнаружил мать мертвой, когда вернулся домой.

В ведомстве рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство».