Махачкала, 26 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту стрельбы из дробовика в центре Махачкалы возбуждено следователями. Об этом 26 января сообщает пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гумбетовского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по информации следователей, подозреваемый 25 января около 16:00 (совпадает с мск) в ходе конфликта около дома 18 на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале достал из своего автомобиля принадлежащее ему охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в своего 35-летнего знакомого, проживающего в столице Дагестана, ранив его в грудь и бедро.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент ведётся следствие для установления местонахождения подозреваемого и его задержания, а также для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что в штате Канзас собака выстрелом из винтовки причинила смерть человеку.