Мельбурн, Австралия, 26 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Срджан Джокович, отец 35-летнего сербского профессионального теннисиста Новака Джоковича, был замечен вместе с мужчинами, принесшими на Australian Open — 2023 флаги России и ДНР. Об этом в четверг, 26 января, сообщает издание The Telegraph.

via www. imago-images.de/globallookpress.com Срджан Джокович

«Да здравствуют русские!» — в какой-то момент произнес отец сербского теннисиста.

Отмечается, что организация турнира «Большого шлема» уже обратилась к команде и семье Новака Джоковича с просьбой воздержаться от политических провокационных высказываний.

В четвертьфинале Australian Open — 2023 Новак Джокович одержал крупную победу над российским теннисистом Андреем Рублевым со счетом 6:1, 6:2, 6:4.