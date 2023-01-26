Вашингтон, 26 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредило финучреждения о том, что российские граждане, находящиеся под санкциями, могут предпринять попытку их обойти за счет инвестиций в коммерческую недвижимость. Об этом говорится в пресс-релизе американского управления.

Maksim Konstantinov/globallookpress.com Санкции

Соответствующее предупреждение относится ко всем финучреждениям в США из-за возможных инвестиций со стороны российских олигархов, членов их семей и организаций.

Таким образом, Вашингтон стремится «усилить изоляцию» попавших под санкции граждан РФ от международной финансовой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Патрис Браво заявил, что новые санкции против российской атомной отрасли ударят бумерангом по самому Западу. Он напомнил, что Россия является мировым поставщиком уникальных технологий по обогащению урана.

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