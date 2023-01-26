Ставрополь, 26 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В настоящее время сотрудники противопожарных служб ведут работы по ликвидации крупного возгорания в цехе по изготовлению металлоизделий в Ставрополе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«В Ставрополе огнеборцы тушат пожар в цехе по изготовлению металлоизделий на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сообщение о возгорании в этом цехе, расположенном по адресу улица Селекционная 9д корпус 2 в Ставрополе поступило в 08:40 (совпадает с мск).

При этом отмечается, что, согласно предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. В работах по ликвидации возгорания участвуют 55 человек и задействовано 17 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Норильске произошло возгорание кровли здания, площадь которого составляет 1 тысячу квадратных метров.