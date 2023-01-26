В Киеве образовались очереди к маршруткам после остановки метро
Киев, 26 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Огромные очереди на остановках наземного транспорта образовались в Киеве, сообщает 26 января телеграм-канал «Политика страны».
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
Очереди вызваны остановкой работы киевского метро. Пока не было официального объявления о прекращении работы метро.
По неподтвержденным данным, в Киеве работает система ПВО. В пабликах высказывают предположение о том, что мог прогреметь взрыв на Киевской гидроаккумулирующей электростанции.
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киевской области.