Киев, 26 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Огромные очереди на остановках наземного транспорта образовались в Киеве, сообщает 26 января телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Очереди вызваны остановкой работы киевского метро. Пока не было официального объявления о прекращении работы метро.

По неподтвержденным данным, в Киеве работает система ПВО. В пабликах высказывают предположение о том, что мог прогреметь взрыв на Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киевской области.