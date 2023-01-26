Вашингтон, 26 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американские финансовые организации должны более пристально следить за инвестициями подпавших под санкции российских граждан в коммерческую недвижимость, чтобы не допустить обхода ограничительных мер. С таким предупреждением в очередной раз выступила финансовая разведка США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 25 января.

Martin Moxter/globallookpress.com Финансы

«Финразведка США стремится разоблачить каналы, которые российские элиты, олигархи и их доверенные лица могут использовать для перемещения или сокрытия средств», ― говорится в документе.

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Отмечается, что новое уведомление дополняет нынешние усилия правительства США, направленные на изоляцию подпавших под санкции российских граждан и их посредников в международной финансовой системе.

Финразведка подготовила инструкцию с перечнем признаков, которые помогут выявить попытки обхода санкций через покупку недвижимости, используя уязвимости на рынке коммерческой недвижимости США.

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Как отметил исполняющий обязанности главы финансовой разведки Химамули Дас, экономические ограничения в отношении Москвы ввели более 30 стран мира. Благодаря этому, добавил он, «у российской элиты остаётся всё меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих незаконно нажитых богатств».

Как сообщал ИА REGNUM, по состоянию на июнь 2022 года в США сумма заблокированных российских активов в рамках санкций «за Украину» составила $330 млрд. Среди них порядка $300 млрд — это активы Банка России. Остальные $30 млрд — это активы граждан РФ «на финансовых счетах и в экономических ресурсах».

Кроме того, в рамках санкций США наложили арест на элитную недвижимость, принадлежащую российским гражданам.