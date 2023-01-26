Лимасол, Кипр, 26 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. 31-летний нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, в интервью французскому изданию Footmercato рассказал, что перешел в «Спартак» в 2020 году назло «Зениту».

Джузеппе Маффиа/РИА Новости Александр Кокорин

«<…> После того, как «Зенит» сказал мне, что я им не нужен, что они будут играть без меня, сказал себе, что должен это сделать. Я сказать, что никогда не перейду в «Спартак» и поэтому должен был уйти именно туда», — сказал Кокорин.

За «Спартак» Кокорин выступал в период с 2 августа 2020 по 27 января 2021 года. В зимнее трансферное окно российского нападающего за 4,5 миллиона евро выкупила итальянская «Фиорентина». Позднее этот трансфер был признан худшим в Серии А за последнее время.

В текущем сезон на счету Кокорина семь забитых мячей в 15 матчах чемпионата Кипра за «Арис» из Лимасола. Также нападающий получил пять желтых карточек.

Также в интервью Footmercato Александр Кокорин отказался отвечать на вопрос о своем отношении к специальной военной операции.